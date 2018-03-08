«Вежливые люди» поздравили женщин с 8 Марта

Бойцы спецназа в экипировке «вежливых людей» сегодня провели необычные спецоперации в Подмосковье. На кадрах видно, как военный внедорожник преграждает путь двум девушкам, из машины высаживаются солдаты с цветами и шариками в руках.

Даже восьмого марта во время праздничной операции бойцы спецназа скрывают лица. В памяти дам военнослужащие так и останутся прекрасными незнакомцами.

Зато в Рязани женщины точно знают, кто сейчас приземлится на территории воинской части. В небе их сыновья, братья, возлюбленные, они спускаются на парашютах, чтобы вручить цветы близким. В такой праздник даже брутальные десантники становятся романтиками.

«Прекрасный день - 8-го марта пускай волнуется душа. И от комплиментов станет жарко, и пусть кружится голова. Милые дамы, женщины, девушки, поздравляем вас с 8-м марта!», - читают поздравления десантники.

Сегодня по всей стране военнослужащие удивляют женщин не только поэтическими произведениями, но и живописными. В роли художников себя пробуют курсанты Казанского танкового училища. Вместо холста они используют заснеженную землю, а вместо кисти - гусеницы. Вскоре на этом поле появляется огромное сердце.

Даже в праздничный день военнослужащие Преображенского полка оттачивают свое мастерство на плацу. Сегодня задание необычное необходимо выстроиться в определенную фразу – «С 8 Марта!»