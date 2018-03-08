Небо, девушка, самолет: как тренируются будущие летчицы в Краснодарском авиационном училище

В Краснодарском высшем военном авиационном училище готовятся к распределению первые в истории учебного заведения девушки-курсантки. К вопросам подготовки и обучения будущих летчиц там относятся серьезно.

Прекрасная часть курса тренируется не только на плацу, но и на подиуме. Помимо строевого шага и модельной походки курсантки, которые желают участвовать и победить в конкурсе «Краса в погонах», могут заниматься вокалом.

В спортивном зале юные летчицы отрабатывают приземление на воду в бассейне, играют в командные игры, тренируют вестибулярный аппарат в специальном колесе и занимаются боевыми искусствами. Здесь они уже не кажутся «слабым полом».

Все шестнадцать курсанток женской группы Краснодарского высшего военного авиационного училища сдали сессию отличным образом.

«Все девочки очень целеустремленные. Некоторые хотят в космос полететь», - рассказала командир женской группы Наталия Костина.

Разумеется, девушек обучают и непосредственно летному ремеслу. В будущем им предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники и защищать воздушные рубежи страны, но путь к небу они начинаются за летным тренажером, полностью имитирующем полет на самолете Л-39.