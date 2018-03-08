В Казани танкисты нарисовали гусеницами огромное сердце к 8 Марта
Видео того, что у них в итоге вышло, сняли с высоты птичьего полета.
Курсанты казанского танкового училища выезжают в заснеженное поле, что бы попробовать себя в роли художников. И специально для представительниц прекрасного пола рисуют гусеницами огромное сердце.
Для танкистов важно было точно выстроить маршрут. Видео того, что у них в итоге вышло, сняли с высоты птичьего полета. После флешмоба один из курсантов подарил девушке красную розу.
Тем временем в Рязани десантники устроили шоу в воздухе в честь 8 Марта, а в Севастополе моряки поздравили женщин с 8 Марта с палубы флагмана Черноморского флота.