Рязанские десантники устроили шоу в воздухе в честь 8 Марта

Праздничный десант высадился в Рязани: несколько десятков парашютистов вооружились сегодня розами и устроили настоящее шоу.

На высоте они сформировали гигантскую восьмерку, а когда приземлились, подарили цветы девушкам и женщинам, которые ждали их на земле. Ну а чтобы уж точно не оставить никого равнодушными, некоторые из бойцов даже прочитали стихи.

Постарались удивить сегодня и моряки в Севастополе. Дам с 8 Марта они поздравили прямо с палубы флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва».