Су-25 прорывает ПВО «противника»: кадры атаки штурмовика
В Липецком авиацентре прошли летно-тактические учения с экипажами боевых машин.
На занятиях летчиков Липецкого авиацентра стояла задача прорвать «вражескую» противовоздушную оборону и нанести мощный удар по наземным объектам.
В роли условного противника выступали новейшие Су-35С и Су-30СМ. Однако, они помехой не стали.
Штурмовики Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 вступили в короткий воздушный бой, а затем успешно уничтожили аэродром и авиатехнику «врага».
После выполнения основного задания, пилоты провели тренировку по рассредоточению самолетов на своем аэродроме, на случай налета, и защитили базу от нападения.
И летный, и инженерно-технический состав показал высокий уровень выучки.