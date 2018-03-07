Су-25 прорывает ПВО «противника»: кадры атаки штурмовика

На занятиях летчиков Липецкого авиацентра стояла задача прорвать «вражескую» противовоздушную оборону и нанести мощный удар по наземным объектам.

В роли условного противника выступали новейшие Су-35С и Су-30СМ. Однако, они помехой не стали.

Штурмовики Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 вступили в короткий воздушный бой, а затем успешно уничтожили аэродром и авиатехнику «врага».

После выполнения основного задания, пилоты провели тренировку по рассредоточению самолетов на своем аэродроме, на случай налета, и защитили базу от нападения.

И летный, и инженерно-технический состав показал высокий уровень выучки.