Разведчики захватили секретные документы в лесу под Лугой: кадры учений

На учениях в Ленинградской области разведчики учились проводить диверсионные операции: устраивать засады на машины условного противника, захватывать «языка» и важные документы.

Во время занятий путь «вражескому» грузовику преградили поваленным деревом. Машину блокировали, после чего разведчики из укрытий ликвидировали выскочивших из фуры бойцов.

Под прикрытием пулеметчиков, диверсионная группа захватила пленного и секретные бумаги. Уходила она с поля боя в дымовой завесе, а чтобы избежать погони заминировала пути отхода.

Ранее разведчики ЗВО в Нижегородской области учились приемам единоборств с использованием боевой акробатики, боксерской техники и фехтования на ножах.