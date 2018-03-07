Волгоградская область стала пилотной площадкой проекта «Юнармия. Наставничество»

В сообщении пресс-службы движения говорится, что цель программы - помочь детям, оставшимся без попечения родителей в развитии и социализации, выборе профессии.

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на значение профориентации, важности передачи накопленного опыта от поколения к поколению.

«Значимой задачей считаю развитие движения наставничества. Только так, объединив передовые знания и нравственные основы, обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными», – сказал глава государства.

Проект «Юнармия. Наставничество» включает в себя несколько направлений - «Культура и творчество», «Спорт», «Добровольчество», «Патриотическая и поисковая работа», «Начальная военная подготовка», «Лагеря и сборы», «Профориентация». Планируется, что пилотная стадия программы продлится до июня 2018 года, а полностью проект будет реализован до августа 2019 года.