В Севастополе почтили память погибших при крушении Ан-26

В Севастополе почтили память военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе в Сирии. Горожане собрались у памятника авиаторам и выложили на земле надпись «Ан-26» - свечами и бумажными самолетиками.

Участники акции выразили глубокие соболезнования семьям жертв трагедии и признались, что любая потеря в Сирии - это боль и для севастопольцев, и всех россиян.

Напомним, Ан-26 разбился накануне при заходе на посадку недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. Самолет возвращался из Алеппо и не дотянул до полосы каких-то 500 метров.

На борту было 33 пассажира и 6 членов экипажа, не выжил никто. В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

В Минобороны РФ отметили, что огневого воздействия со стороны не было. Пока основной версией крушения называют техническую неисправность машины. Глава кабмина Дмитрий Медведев и руководство Минобороны пообещали оказать семьям погибших военнослужащих всю необходимую помощь.