Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

В Севастополе почтили память погибших при крушении Ан-26

Василиса Морозова
09:08 07.03.2018
В Севастополе почтили память жертв авиакатастрофы в Сирии.

В Севастополе почтили память военнослужащих, которые погибли в авиакатастрофе в Сирии. Горожане собрались у памятника авиаторам и выложили на земле надпись «Ан-26» - свечами и бумажными самолетиками.

Участники акции выразили глубокие соболезнования семьям жертв трагедии и признались, что любая потеря в Сирии - это боль и для севастопольцев, и всех россиян.

Напомним, Ан-26 разбился накануне при заходе на посадку недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. Самолет возвращался из Алеппо и не дотянул до полосы каких-то 500 метров.

На борту было 33 пассажира и 6 членов экипажа, не выжил никто. В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

В Минобороны РФ отметили, что огневого воздействия со стороны не было. Пока основной версией крушения называют техническую неисправность машины. Глава кабмина Дмитрий Медведев и руководство Минобороны пообещали оказать семьям погибших военнослужащих всю необходимую помощь. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
«Газпром» подал апелляцию на решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Дата06.03.2018, 17:17
«Газпром» подал апелляцию на решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Волгоградская область стала пилотной площадкой проекта «Юнармия. Наставничество»
Дата07.03.2018, 11:16
Волгоградская область стала пилотной площадкой проекта «Юнармия. Наставничество»
Авербух рассказал о предстоящей Евгении Медведевой операции
Дата07.03.2018, 10:13
Авербух рассказал о предстоящей Евгении Медведевой операции
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
«Танки Ла-Манша» снова в деле: зачем российской армии газотурбинные Т-80БВМ
Дата07.03.2018, 12:16
«Танки Ла-Манша» снова в деле: зачем российской армии газотурбинные Т-80БВМ
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
Дата07.03.2018, 07:10
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
13:49 В стране и мире
Видео
Путин объяснил, почему Москва поддержала сирийское правительство
10:50 Армия
Видео
Террористы нарушили режим перемирия в Сирии 17 раз за сутки
09:08 Армия
Видео
В Севастополе почтили память погибших при крушении Ан-26
01:09 В стране и мире
Видео
Президент Турции выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 в Сирии
00:11 Армия
Видео
10 человек погибли при обстреле боевиками госпиталя Тишрин в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:28 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что США «грубо и нагло» обманули РФ в ситуации с госпереворотом на Украине
12:18 В стране и мире
Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа»
11:25 В стране и мире
Видео
Россия все равно выиграет – Путин о присоединении Крыма и антироссийских санкциях
08:40 В стране и мире
Из-под Херсона в Донбасс в полном составе выдвинулась 57-я бригада ВСУ
07:10 Вопросы истории
Видео
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Ученые заявили, что египетские фараоны были гибридами инопланетян
Ученые заявили, что египетские фараоны были гибридами инопланетян
Студенты избили вооруженного мужчину и прогнали с территории колледжа: видео Видео
Студенты избили вооруженного мужчину и прогнали с территории колледжа: видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео Видео
Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.