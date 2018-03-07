10 человек погибли при обстреле боевиками госпиталя Тишрин в Сирии

При обстреле 5 марта боевиками госпиталя Тишрин в сирийском населенном пункте Дахийят Аль-Асад десять человек погибли и еще 49 были ранены, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Всего за последние десять суток боевиками из районов Восточной Гуты были выпущены 272 мины и реактивных снаряда по жилым кварталам Дамаска, в результате чего погибли 13 мирных жителей и еще 135, из которых трое детей, - ранены.

В том числе были обстреляны здания посольства Российской Федерации, российского торгпредства и Центра по примирению враждующих сторон, добавил Евтушенко.

Боевики блокируют мирных жителей Восточной Гуты и используют их в качестве живого щита. На сегодняшний день по гуманитарному коридору Мухайям Аль-Вафедин из Восточной Гуты удалось выйти лишь 17 сирийцам.

С гуманитарным конвоем ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца из города Дума российским военным удалось вывезти 13 мирных жителей, в том числе пятерых детей.

«Мы также были готовы вывести около одной тысячи больных и раненых, однако боевики не дали нам такой возможности», - отметил Евтушенко.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает лидеров незаконных вооруженных формирований положить конец военным преступлениям и дать возможность мирным жителям покинуть Восточную Гуту.