Боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске и Центр по примирению

За последние десять суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

В результате обстрелов погибли 13 мирных жителей, еще 135 ранены, из них трое детей. 5 марта при обстреле госпиталя Тишрин в населенном пункте Дахийят Аль-Асад десять человек погибли и 49 были ранены.

«С подконтрольной боевикам территории продолжаются обстрелы Дамаска, в том числе посольства Российской Федерации, российского торгпредства и Центра по примирению враждующих сторон», - заявил Евтушенко.

В Центре по примирению подчеркнули, что действующие в Восточной Гуте радикальные группировки продолжают нарушать режим прекращения огня. С их стороны постоянно ведется огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия.

«Боевики творят произвол в отношении мирного населения Восточной Гуты вплоть до проведения показательных казней, запрещают под угрозой смерти покидать эту зону. У людей конфискуются продукты питания, медикаменты, вода, личный автотранспорт. Старики, женщины и дети насильно удерживаются в заложниках и используются в качестве "живого щита"», - добавил генерал-майор.

По этой причине на сегодняшний день по гуманитарному коридору Мухайям Аль-Вафедин из Восточной Гуты удалось выйти лишь 17 мирным жителям.

Несмотря на сложную обстановку, 5 марта российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил заход гуманитарного конвоя ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в город Дума. На 45 грузовиках в нуждающийся город было доставлено 247 тонн продовольствия и медикаментов.

Контроль прохождением колонны велся российскими беспилотниками. При этом попытки провокации со стороны боевиков были своевременно пресечены, жертв среди сотрудников конвоя и мирного населения не допущено.

С возвращающимся конвоем российским военным удалось вывезти 13 мирных жителей, в том числе пятерых детей.

«Мы также были готовы вывести около одной тысячи больных и раненых, однако боевики не дали нам такой возможности», - отметил Евтушенко.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает лидеров незаконных вооруженных формирований положить конец военным преступлениям и дать возможность мирным жителям покинуть Восточную Гуту.

«Наши гарантии безопасности относительно выхода вас и ваших семей остаются в силе. Необходимый транспорт и охрана по всему маршруту движения будут обеспечены», - сказал начальник российского Центра по примирению.

Несмотря на сохранение напряженности в Восточной Гуте, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны.

Обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни. Этому в немалой степени способствует действующая резолюция 2401 Совета Безопасности ООН, согласно которой на всей территории страны установлен 30-дневный режим прекращения боевых действий.

Мониторинг показывает, что в целом данный режим соблюдается. За последние несколько дней отмечается даже снижение числа его нарушений.

«Населению регулярно доставляется гуманитарная помощь. Так, за последнюю неделю обеспечено прохождение пяти конвоев ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, доставивших 854 тонны гуманитарных грузов», - сообщил генерал-майор в ходе брифинга.

За сутки оказана адресная помощь жителям н.п. Мазлум провинции Дейр-эз-Зор по доставке питьевой воды местному населению. Российскими военными врачами оказана медицинская помощь восьмидесяти шести сирийцам, включая 34 ребенка.

Продолжается работа по возращению беженцев и перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 397 человек, в том числе в провинции Хомс – 14, Хама – 21 Дамаск – 6, Дейр-эз-Зор – 356 человек.