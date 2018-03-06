«Бойкий» выполнил стрельбы и провел тренировку с палубными вертолетами: видео

Корвет «Бойкий» вышел в море и успешно произвел артиллерийские стрельбы по воздушным и морским надводным целям. Вместе с ним провели тренировку пилоты вертолетов палубной авиации Балтийского флота.

Экипажи вертолетов отработали взлет и посадку с корвета, причем как в дневных, так и в ночных условиях. Всего Ка-27ПЛ и Ка-27ПС совершили 45 посадов на палубу корабля, 13 из них в темное время суток.

В число упражнений для экипажа корвета «Бойкий» вошли стрельбы из артиллерийских комплексов АК-630 и А-190. Расчеты наносили удары по буксируемым щитам в качестве мишеней. Кроме того, «Бойкий» отразил нападение условного противника с воздуха, использовав корабельные средства ПВО.

Экипаж также отработал специальные корабельные учения, потренировавшись в радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть противодиверсионной обороне. Военнослужащим удалось выполнить все поставленные на учениях задачи.