При крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора

Во вторник днем при заходе на посадку на авиабазе Хмейми разбился военно-транспортный самолет Ан-26 российских ВКС. Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Министерство обороны РФ, во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим.

Командир экипажа был летчиком 1-го класса. Его налет на данном типе самолета составлял более 3000 часов. Воздушное судно неоднократно выполняло посадки на аэродром Хмеймим.

В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выразили соболезнования близким погибших.