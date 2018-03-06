Военная импровизация: на учениях танкистов под Воронежем применили сирийский опыт

На учениях был использован, в частности, так называемый сирийский вал – земляная насыпь, которая позволяет защитить технику и вести бой из укрытия.

В целом маневры не имеют четкого сценария. Прямо в разгар активной фазы маневров над полигоном появились истребители-бомбардировщики СУ-34.

Такое развитие сценария не было предусмотрено даже руководителями учений. Командиры должны были быстро принять решение.

«Основной упор мы делали на импровизацию. Командир роты должен принять решение нестандартное, чтобы и людей сберечь, и задачу выполнить», - рассказал начальник штаба мотострелкового батальона Андрей Васюра.

Мотострелки учились самым разным способам ведения боя. Классические варианты, когда атакуют большие подразделения, тоже изучаются. Но сирийский опыт показал, что нужно учиться воевать с небольшими мобильными группами, которые могут быстро зайти и ударить и с фланга, и с тыла.