В Минобороны РФ уточнили число погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Сирии
По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа, все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Фото: ovvakul. ru / Globallookpress
В российском военном ведомстве подчеркнули, что огневого воздействия по самолету не было.
Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего.
Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.
Самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта в 15:00 по московскому времени.
Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета и пассажиры погибли.
Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.