В Минобороны РФ уточнили число погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Сирии

В российском военном ведомстве подчеркнули, что огневого воздействия по самолету не было.

Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего.

Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.

Самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта в 15:00 по московскому времени.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета и пассажиры погибли.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.