Шойгу доложил Путину самую последнюю информацию о крушении Ан-26 в Сирии

Владимир Путин получил от министра обороны Сергея Шойгу доклад о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы Хмеймим, президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию», - сказал он.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ан-26 российских ВКС разбился около 15.00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительным данным, в результате крушения Ан-26 на сирийском аэродроме Хмеймим погибли 32 человека, в том числе 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Предварительно, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность, так как огневого воздействия по самолету зафиксировано не было.