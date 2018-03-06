В Сирии боевики нарушили режим перемирия 14 раз

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала 14 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового оружия велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики обеспечил безопасность прохождения двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Дума провинции Дамаск и Телль-Гехаб провинции Деръа.

Местное население получило 364 тонны продовольствия и предметов первой необходимости. Кроме того, гуманитарный конвой вывез 13 мирных жителей, в том числе пять детей, из осажденной Восточной Гуты.