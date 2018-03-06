Гумконвой вывез 13 мирных жителей из Восточной Гуты

В Сирии гуманитарный конвой вывез 13 мирных жителей, в том числе 5 детей из Восточной Гуты. Об этом сообщает Российский центр по примирению враждующих сторон.

Российские военнослужащие обеспечили безопасность гуманитарной акции. Несмотря на то, что боевики пытались обстреливать «зеленый» коридор, все закончилось благополучно машины вернулись на КПП. Представители «Красного полумесяца» и ООН высоко оценили российские усилия, но ситуация в Гуте по-прежнему остается сложной.

Регион давно находится в изоляции, жителям не хватает продуктов и лекарств. При этом террористы продолжают обстреливать гуманитарный коридор и окраины Дамаска, мешая мирным сирийцам покинуть опасную зону.