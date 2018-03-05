На сайте Минобороны РФ заработал раздел о Московской конференции по международной безопасности

На сайте Минобороны России открылся раздел для прямой трансляции Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018), которая пройдет 4-5 апреля в Москве.

В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится своим опытом борьбы с запрещенной на территории РФ группировкой «Исламское государство», а также последующей нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.

«В дни проведения конференции посетители сайта Минобороны России с помощью сервиса онлайн-трансляции смогут стать свидетелями открытого обсуждения проблем, актуальных для всего мирового сообщества», - сообщает пресс-служба военного ведомства.

Кроме того, в этом разделе будет размещаться материал, касающийся тем конференции. Речь идет о видеодокладах, выступлениях, интервью и публикациях участников конференций, проходивших в 2012-2017 годы, а также программе пленарных заседаний и панельных дискуссий в рамках предстоящей MCIS-2018.

В этом году на Московскую конференцию по международной безопасности приедут более 30 министров обороны из разных стран.