Спецназ разгромил командный пункт условного противника под Хабаровском: видео
В Восточном военном округе прошли тренировки спецподразделений с использованием армейской авиации и бронетехники.
В Хабаровском крае спецназ разведки Восточного округа на учениях захватил стратегический объект условного противника. В зону операции бойцов доставили на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».
После десантирования на современных парашютах Д-10 разведчики оказались в тылу «врага» и им поступила задача - атаковать командный пункт под прикрытием бронетехники.
Пулеметчики спецназа подавили огневые точки «противника». А бойцы завершили боевую операцию.
Напомним, ранее спецподразделения Восточного округа учились атаковать «вражеские отряды» с воздуха.