Спецназ разгромил командный пункт условного противника под Хабаровском: видео

В Хабаровском крае спецназ разведки Восточного округа на учениях захватил стратегический объект условного противника. В зону операции бойцов доставили на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

После десантирования на современных парашютах Д-10 разведчики оказались в тылу «врага» и им поступила задача - атаковать командный пункт под прикрытием бронетехники.

Пулеметчики спецназа подавили огневые точки «противника». А бойцы завершили боевую операцию.

Напомним, ранее спецподразделения Восточного округа учились атаковать «вражеские отряды» с воздуха.