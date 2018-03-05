Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»

Под Астраханью на полигоне Капустин Яр военнослужащие соединения ракетных войск ЗВО выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Пуск ракеты был осуществлен на дальность свыше 100 километров по мишени, которая имитирует командный пункт «противника». С высокой степенью точности цель была поражена. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по итогам попадания в цель были оценены на «отлично».

Отмечается, что проведение боевого пуска – завершающий этап состоявшегося тактических учений в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения Западного военного округа на новые ОТРК «Искандер-М». После закончившихся учений военные приступят к погрузке техники на железнодорожные платформы и комбинированным способом совершат марш в пункт постоянной дислокации.

«Искандер-М» – оперативно-тактический ракетный комплекс предназначенный для поражения площадных и малоразмерных целей на дальностях до 500 километров.