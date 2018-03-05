«Искандер-М» поразил командный пункт «противника» под Астраханью: видео

На полигоне Капустин Яр в Астраханская область военные соединения ракетных войск ЗВО во время учений выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Как сообщает газета «Красная звезда», ракета достигла командного пункта «противника», который находился на расстоянии более ста километров. Цель поражена с высокой точностью, а действия личного состава были оценены на «отлично».

Отмечается, что проведение боевого пуска стало завершающим этапом тактических учений, которые прошли в рамках переобучения военных ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК «Искандер-М».

Напомним, «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, РСЗО, дальнобойной артиллерии, вертолетов и самолетов на аэродромах, узлов связи и командных пунктов – на дальностях до 500 километров.