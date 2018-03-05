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Мощный залп «Ураганов»: кадры масштабных учений с привлечением авиации и артиллерии

Вадим Иванов
08:08 05.03.2018
Маневры на Тоцком полигоне в Оренбургской области начались в пятницу, 2 марта, и стали самыми крупными в рамках продолжающегося зимнего периода обучения.

На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли масштабные учения войск Центрального военного округа с привлечением авиации и артиллерии. В них приняли участие около 2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 350 единиц техники, такие как танки Т-72 последней модификации, крупнокалиберные самоходные гаубицы, тяжелые минометы, бомбардировщики, вертолеты и беспилотники.

Маневры начались в пятницу, 2 марта, и стали самыми крупными в рамках продолжающегося зимнего периода обучения.

По итогам учений лучшими были признаны расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган», которые точно поразив все заданные цели условного противника на расстояниях до 11 км, выполнили все огневые задачи на оценку «отлично». Они получили грамоты и наручные часы из рук командующего Второй общевойсковой армией Героя России Рустама Мурадова.

«Звезда» публикует захватывающие кадры этих стрельб. Каждый снаряд для «Урагана» весит около 280 кг, а их калибр составляет 220 миллиметров. Одним залпом «Ураганы» способны нанести невосполнимый урон противнику: его живой силе и бронированной технике, на расстояниях от 10 до 35 километров.

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