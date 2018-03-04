Ил-76 и Ан-22 отрабатывают посадку на заснеженный грунт под Оренбургом

В Оренбургской области экипажи тяжелых военно-транспортных самолетов отрабатывают посадку на заснеженный грунт.

По легенде учений взлетная полоса разрушена условным противником. Для российских пилотов это не проблема. По очереди на утрамбованный снег и обычную землю садятся Ил-76, Ан-22 и другие самолеты. Причем не только днем, но и ночью.

Умение садиться на такой аэродром входит в обязательную подготовку летчиков военно-транспортной авиации.