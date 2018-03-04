Российские летчики в Таджикистане отработали пилотирование вертолетов в сложных метеоусловиях

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор» 201-ой российской военной базы в Таджикистане выполнили полеты в сложных метеоусловиях.

При низкой облачности, не превышающей 200 метров, и ограниченной горизонтальной видимости, летчики отработали полет в предгорьях Памира по заданному маршруту, взлет и посадку винтокрылой машины по приборам, вслепую.

201 военная база– крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.