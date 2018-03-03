Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник

Источник в военно-дипломатических кругах в субботу сообщил, что в 2007 году Россия намеренно сделала утечки для западных партнеров по создаваемому стратегическому ракетному комплексу «Сармат».

«Да, мы ничего не говорили о работах по крылатой ракете с ядерной установкой и предприняли меры для сохранения тайны. Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме», - отметил он.

По его словам, Запад предпочел не реагировать и не прислушиваться к России. Там «уверовали в свою исключительность» и якобы технологическое лидерство.

Теперь западным лидерам стоит задуматься о том, что пора сесть за стол переговоров и договариваться о всеобъемлющей безопасности, а «не бряцать оружием и не нарушать паритет», что делали последние годы американские лидеры и руководство Североатлантического альянса.