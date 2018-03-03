В РФ завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет – источник

Военно-дипломатический источник рассказал о завершившихся в России испытаниях малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет неограниченной дальности и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы.

Он отметил, что на Западе должны это понимать и «не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир».

Он также напомнил, что именно западные партнеры предпочли выйти из ключевых договоров, обеспечивавших необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 1970-х годов.

Президент России Владимир Путин в четверг выступил перед Федеральным собранием, где представил новейшие разработки отечественного ОПК. В их числе комплекс «Сармат», авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», крылатая ракета глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат, названия которым пока не выбраны.