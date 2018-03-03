Запад оказался в позиции «догоняющего» в сфере военных технологий - источник

Военно-дипломатический источник заявил, что западным партнерам Москвы должно быть понятно, что в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы. Причем нужно понимать, что эти военные технологии на сегодняшний день разработаны и реализованы только Россией.

«В прошлые годы мы специально посылали "сигналы" западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми системами ПРО наш стратегический потенциал. Именно поэтому несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно. С тем, чтобы побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности», - уточнил собеседник.

Вместо того чтобы прислушаться, на Западе «уверовали в свою исключительность» и якобы технологическое лидерство, при этом предпочли не замечать сигналы России, из-за чего серьезно просчитались. Именно поэтому сейчас лидеры западных государств оказались в положении «догоняющих» со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков.

Источник в военно-дипломатических кругах акцентировал внимание на том, что не Москва выходила из ключевых договоров, обеспечивавших необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 1970-х годов. Это был выбор Запада.

«Это был их выбор и очередное проявление стратегической слепоты в отношении России и ее возможностей. Поэтому одна из важных мыслей, озвученных в послании, - давайте, не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир», - подвел итог источник.

В четверг, 1 марта, Владимир Путин выступил в Манеже перед Федеральным собранием, где представил новейшие разработки отечественного ОПК. Всего было названо пять видов вооружения - комплекс «Сармат», который придет на смену комплексу «Воевода», авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», крылатая ракета глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат, названия которым пока не выбраны.