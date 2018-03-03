«Панцири-С1» отразили воздушное нападение условного противника в Сибири

Зенитчики в ходе тактических учений с применением современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» защитили колонну военной техники и станцию погрузки под Новосибирском от воздушного нападения условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Условного противника определили на расстоянии до 100 км новейшие системы ПВО, они поразили цели противника на дистанции более 20 км.

В ходе основного этапа учений было задействовано около 300 военнослужащих, а также более 100 единиц военной техники. Учения проходили в рамках убытия подразделений соединения ПВО на полигон Ашулук, где пройдут полевые лагерные сборы.