Командующий Северным флотом рассказал об особенностях денежного довольствия моряков

Военные на Крайнем Севере получают денежное довольстве, которое в полтора-два раза превышает зарплату их товарищей с «большой земли», сообщил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

«Военнослужащие флота проходят службу в условиях Крайнего Севера, в связи с чем на них распространяются так называемые "северные коэффициенты" при начислении денежного довольствия», - пояснил адмирал.

Кроме того, существуют денежные надбавки для тех военнослужащих, кто повышает свое ратное мастерство, а также участвует в дальних морских походах.

По словам Евменова, на Крайнем Севере для военных действует льготная система при начислении пенсионных лет.

«Сами военные шутливо называют ее "секунда за полторы", поскольку год службы на Северном флоте приравнивается к полутора. Соответственно, офицер Северного флота имеет право выйти на пенсию гораздо раньше, чем офицер, который служит в средней полосе России», - сказал он.

Адмирал также сообщил, что в гарнизоне «Гаджиево» построен новый микрорайон для подводников, здесь же в конце прошлого года сдан в эксплуатацию детский сад, как и в гарнизоне морских пехотинцев «Спутник». Еще один детский сад простроен в этом году к Дню защитника Отечества в гарнизоне «Северомосрк-3».

«Развивается спортивная инфраструктура гарнизонов. В "Гаджиево" введен в эксплуатацию универсальный спортивно-тренировочный комплекс. Аналогичный есть в Североморске», - сказал командующий.

По его словам, в ходе доклада министру обороны, который проверял Северный флот, речь шла о строительстве военной инфраструктуры в Арктической зоне, ходе переоснащения сил флота на современные образцы вооружения и военной техники.