Летчики ВТА совершают посадку на заснеженный грунт: видео

Летчики военно-транспортной авиации тренируют взлет и посадку на заснеженный грунт в Оренбургской области. В ходе тренировок многотонные самолеты один за другим приземляются практически в чистом поле.

Во время полета экипажам сообщают, что взлетно-посадочные полосы разрушены ударами «противника». К ближайшей точке возможного приземления выезжают специалисты инженерно-аэродромных служб. Они в кратчайшие сроки наносят разметку и ориентиры прямо на грунт. И тяжелые Ил-76МД и Ан-22 с грузом на борту готовы к посадке.

Экипажи военно-транспортной авиации регулярно отрабатывают в летнем и зимнем периоде обучения посадки на грунтовые и заснеженные взлетно-посадочные полосы.