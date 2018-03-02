Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые совершит плавание вокруг Евразии

В четверг, 1 марта, учебный корабль «Перекоп» вышел из Кронштадта в штурманский поход. Ему предстоит преодолеть расстояние почти в 22 тысячи морских миль, то есть более 41 тысячи километров.

Экипаж судна побывает в четырех океанах, а также впервые пройдет по Северному морскому пути.

Во время похода экипаж примет на борт «Перекопа» более 500 курсантов из четырех военно-морских вузов: двух петербургских, балтийского и владивостокского.

Состав будущих морских офицеров будет периодически меняться во время переходов от одного порта к другому.

Также учебный корабль совершит восемь деловых заходов в иностранные и российские порты.

Курсантам предстоит пройти практику по штурманским дисциплинам, совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров штурманов. Кроме того, состоится ряд тренировок на современном учебном тренажере «Регель», который смонтирован на корабле.

После завершения обучения будущим офицерам предстоит сдать зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.