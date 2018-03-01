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Командующий РВСН рассказал о перевооружении

Константин Тигров
19:50 01.03.2018
В настоящее время осуществляется плановое перевооружение РВСН на современные ракетные комплексы.

Осуществляется замена систем вооружения РВСН, выслуживших установленные сроки эксплуатации, на новые, перспективные образцы.

Наряду с этим в условиях создания США глобальной системы ПРО, элементы которой буквально окружают территорию нашей страны, приняты ответные меры, позволяющие гарантированно противодействовать этой угрозе безопасности России, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В декабре 2017 года успешно начаты испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»,

разрабатываемой российской кооперацией промышленности. Она придет на смену существующей ракете «Воевода».

Массо-габаритные характеристики ракеты «Сармат» позволят размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов.

Кооперацией предприятий промышленности осуществляется изготовление элементов ракеты, проводятся испытания агрегатов ракетного комплекса, все работы находятся в графиках.

По своим характеристикам и боевой эффективности ракета «Сармат» значительно превосходит своих предшественников и не имеет мировых аналогов.

Беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы ракеты «Сармат» позволяют оснащать её разделяющуюся головную часть всеми типами боевых боков, включая перспективные.

Новая ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета.

Система управления ракетного комплекса обеспечивает высокую точность наведения боезарядов. Ракета «Сармат» оснащается самыми современными средствами противодействия, позволяющими преодолевать любые противоракетные системы.

Еще одним, не менее эффективным ответом на развертывание  американской ПРО стало создание ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», оснащенного планирующим крылатым блоком. Его испытания успешно завершены.

От традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы.

Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны.

Кроме того, применение различных видов маневра препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват.

Корпус блока изготовлен из композиционных материалов и обеспечивает стойкость к аэродинамичесокому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения.

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