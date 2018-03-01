Огнеметчики ВВО нанесли контрольный удар по «противнику» в Приморье

Огнеметчики Восточного Военного округа (ВВО) принимают участие в учениях по ведению боя мобильными группами. Учения проходят на полигоне в Приморском крае.

На гусеничных транспортерах военнослужащие прорывают линию соприкосновения и в движении ведут огонь по условному противнику. Закрепившись на позициях, огнеметчики спешиваются и уничтожают укрепления противника из РПО «Шпель».

Как только задача выполнена, мобильным группам необходимо скрытно отойти, сменить позиции и нанести контрольный удар. Как сообщили в Минобороны, учения направлены на совершенствование мастерства военнослужащих в условиях ведения современного боя.