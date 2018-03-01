ЗРПК «Панцирь-С» направились в Подмосковье

В Астраханской области уничтожено боле 20-ти крылатых ракет условного противника. Таков результат «начальных» боевых стрельб расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

На полигоне Ашулук в Астраханской области зенитчики сдают нормативы по переводу «Панцирей» из походного положения в боевое, поиску и уничтожению воздушных целей.

После успешного выполнения боевых стрельб комплексы «Панцирь-С» совершают марш-бросок к месту постоянной дислокации в Подмосковье, где заступят на боевое дежурство.