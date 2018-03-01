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Шойгу направил де Мистуре разъяснение по Восточной Гуте

Роман Захаров
06:00 01.03.2018
Глава Минобороны РФ сообщил спецпредставителю генсека ООН по Сирии о комплексе мероприятий, проводимых российским Центром примирения враждующих сторон.
Фото: Samer Bouidani/dpa/Globallookpress

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по дипломатическим каналам направил разъяснение специальному представителю генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану Де Мистуре о комплексе мероприятий, проводимых по поручению президента России Владимира Путина российским Центром примирения враждующих сторон.

Спецпредставителю генсека ООН доведено, что «выполняя решение резолюции Совета Безопасности ООН 2401, по поручению Президента Российской Федерации, в целях немедленного спасения мирного населения российским Центром по примирению совместно с сирийскими властями принято решение о проведении мероприятий по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты».

Как отметил Сергей Шойгу, для этого «ежедневно, начиная с 27 февраля, в период с 9 до 14 часов в районах населенного пункта Дума и Арбил вводятся “гуманитарные паузы”». На это время правительственные войска Сирии прекратят нанесение ударов по террористам.

«Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе н.п. Мухайям аль-Вафедин», - говорится в сообщении российского министра.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что для оповещения граждан распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск, а также организовано звуковещание и рассылка СМС-сообщений.

В послании Стефану Де Мистуре особо отмечается, что «одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке».

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