Детский доктор Вадим Арсентьев возвращается к работе после ранения в Сирии

Поддержка соотечественников, неравнодушных людей из-за рубежа и высочайшая квалификация российских врачей помогли ему справиться с тяжелым ранением, полученным в декабре 2016 года в Сирийской Арабской Республике. Сейчас Вадим Геннадиевич Арсентьев готовится к возвращению на родную кафедру детских болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА).

Крутой поворот

…Это был действительно крутой поворот: военный врач майор медицинской службы Вадим Арсентьев, чаще находившийся вместе с экипажами атомных подводных ракетоносцев в дальних походах, чем на берегу, вдруг поступил в ординатуру кафедры детских болезней Военно-медицинской академии. Иными словами, свое будущее связал с педиатрией, хотя были и куда более привлекательные с точки зрения карьерного роста предложения командования: офицер считался одним из наиболее перспективных специалистов в медицинской службе Тихоокеанского флота.

"По правде говоря, для однокашников с факультета подготовки врачей для ВМФ такой выбор не был неожиданностью – они знали, что я всегда хотел специализироваться именно в области педиатрии, – улыбается профессор. – Еще на втором курсе пришел на кафедру детских болезней, и почти пять лет занимался в научном кружке при ней. Окончив академию в 1986 году, попросился на Тихоокеанский флот, а уже во Владивостоке – конкретно на Камчатку. Хотел служить на атомной подводной лодке. Такой "подводный ориентир" нам, курсантам, дали в период учебы, и я, что называется, проникся". Читать далее...