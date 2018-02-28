Командировка на войну: как медсестра Татьяна Ковалева попала в Сирию

Подготовка к ней у главной медсестры 35-го отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ Татьяны Ковалевой началась еще в школьные годы.

Представляю, как заломит руки, прочитав это, какой-нибудь замшелый "пацифист", взращенный на страшилках про армию, или воинствующий "архитектор новой школы", ратовавший в свое время за отмену начальной военной подготовки. Успокойтесь, господа! С НВП в российских школах было покончено еще в 1990-м – за пять лет до того, как наша Таня пошла в первый класс. Тем не менее то, что спустя годы она оказалась в числе участников операции в Сирии, которым Верховный Главнокомандующий лично вручил государственные награды, а затем и в составе инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок, вполне закономерно. Впрочем, судите сами.

С любовью к ВДВ

Если вы наблюдали за церемонией награждения в прямом эфире, то наверняка обратили внимание, с каким душевным подъемом говорила стройная миловидная женщина с погонами старшего сержанта на плечах и шевроном 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на рукаве после вручения ей медали Суворова о том, что столь высокую оценку ее труда она разделяет со "своими славными Воздушно-десантными войсками". Нечто подобное было и сейчас, во время нашей встречи в редакции, куда Татьяна Валентиновна приехала из Подмосковья, пожертвовав несколькими часами долгожданного свидания с мамой (вы уж простите нас, Татьяна Петровна!). Она охотнее рассказывала о ВДВ и своей дивизии, чем о себе. Читать далее...