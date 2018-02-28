Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В небе над Евфратом: история летчика Алексея Ведящева

Дмитрий Семенов
18:43 28.02.2018
Еженедельник «Звезда» рассказывает историю летчика-истребителя Алексея Ведящева.
В небе над Евфратом: история летчика Алексея Ведящева

Этого парня сегодня в лицо знают многие. Старший лейтенант Алексей Ведящев - летчик-истребитель, кавалер ордена Мужества. Известным на все Вооруженные силы он стал, после того как в начале декабря прошлого года принял участие во встрече с Верховным Главнокомандующим, посетившим нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме. А спустя некоторое время молодому офицеру было доверено в числе самых известных людей страны войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок.

Тридцать из восьмиста!

Его путь в небо не назовешь тернистым, но и простым он тоже не был. Алексей не из офицерской семьи, не продолжатель военной династии. Да что там говорить - семьи как таковой у него вообще не было: рос без родителей, воспитывался бабушкой и дедом. Так уж получилось...

Учился успешно, и еще в детстве по-хорошему заболел небом. Причем поначалу не разделял авиацию на военную или гражданскую. Просто нравились самолеты, хотелось попробовать себя в роли пилота. Уже в старших классах определился окончательно: буду поступать в авиационное училище. В военном комиссариате Петропавловска-Камчатского отговаривать парня не стали, разве что предложили подумать о Сызранском училище, где готовят вертолетчиков. Но, видя настойчивое стремление стать именно летчиком-истребителем, поддержали, пожелали удачи на вступительных испытаниях. А она, удача, была необходима. Дело в том, что поступать в выбранное Алексеем Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт) имени Героя Советского Союза А.К. Серова в тот год попытались ни много ни мало – почти 800 абитуриентов. И это на три десятка курсантских мест! Тем не менее уроженцу далекой Камчатки судьба улыбнулась: сказались и высокие баллы ЕГЭ, и уверенный результат психологического отбора, и достойные показатели по медицине. Возможно, свою роль сыграли и семейные обстоятельства, хотя, как признается сам Алексей, такой «льготы» он не пожелал бы никому. Читать далее...

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Как жизнь россиян изменится с 1 марта: законы для дачников и новые правила для водителей
Дата28.02.2018, 15:10
Как жизнь россиян изменится с 1 марта: законы для дачников и новые правила для водителей
Су-34 уничтожает «врага» прямым попаданием: видео
Дата28.02.2018, 07:53
Су-34 уничтожает «врага» прямым попаданием: видео
МОК восстановил членство ОКР
Дата28.02.2018, 15:37
МОК восстановил членство ОКР
Первый всероссийский форум «Я-Юнармия» прошел в подмосковном парке «Патриот»
Дата26.02.2018, 16:21
Первый всероссийский форум «Я-Юнармия» прошел в подмосковном парке «Патриот»
Новейшую БМП «Бумеранг» впервые показали изнутри: эксклюзивные кадры
Дата28.02.2018, 16:26
Новейшую БМП «Бумеранг» впервые показали изнутри: эксклюзивные кадры
Грудью на амбразуру: подвигу Александра Матросова исполнилось 75 лет
Дата27.02.2018, 15:45
Грудью на амбразуру: подвигу Александра Матросова исполнилось 75 лет
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
20:17 Армия
Террористы помешали выходу мирных жителей из Восточной Гуты
18:31 Спорт
Видео
Путин наградил Орденом Дружбы Загитову и Медведеву
15:35 В стране и мире
В Минобороны назвали пошлым фарсом обвинения Лондона и Вашингтона по «химоружию» в Восточной Гуте
14:47 В стране и мире
Видео
США готовят Европу к ядерному удару по России - Лавров
12:33 В стране и мире
Видео
Крым готовит десятки исков против Украины в ЕСПЧ
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В «Ужасной расщелине» появилась каменная река: видео Видео
В «Ужасной расщелине» появилась каменная река: видео
Крыса наелась до отвала прямо на прилавке супермаркета: видео Видео
Крыса наелась до отвала прямо на прилавке супермаркета: видео
Матвиенко назвал причины гибели двух солистов «Иванушек International»
Матвиенко назвал причины гибели двух солистов «Иванушек International»
На снимках Google Earth нашли таинственную линию вокруг Земли Видео
На снимках Google Earth нашли таинственную линию вокруг Земли
«Жена депутата» устроила дебош на рейсе «Аэрофлота»: видео Видео
«Жена депутата» устроила дебош на рейсе «Аэрофлота»: видео
Снайпер ДНР ликвидировал наводчиков ВСУ: видео Видео
Снайпер ДНР ликвидировал наводчиков ВСУ: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.