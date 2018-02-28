В небе над Евфратом: история летчика Алексея Ведящева

Этого парня сегодня в лицо знают многие. Старший лейтенант Алексей Ведящев - летчик-истребитель, кавалер ордена Мужества. Известным на все Вооруженные силы он стал, после того как в начале декабря прошлого года принял участие во встрече с Верховным Главнокомандующим, посетившим нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме. А спустя некоторое время молодому офицеру было доверено в числе самых известных людей страны войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок.

Тридцать из восьмиста!

Его путь в небо не назовешь тернистым, но и простым он тоже не был. Алексей не из офицерской семьи, не продолжатель военной династии. Да что там говорить - семьи как таковой у него вообще не было: рос без родителей, воспитывался бабушкой и дедом. Так уж получилось...

Учился успешно, и еще в детстве по-хорошему заболел небом. Причем поначалу не разделял авиацию на военную или гражданскую. Просто нравились самолеты, хотелось попробовать себя в роли пилота. Уже в старших классах определился окончательно: буду поступать в авиационное училище. В военном комиссариате Петропавловска-Камчатского отговаривать парня не стали, разве что предложили подумать о Сызранском училище, где готовят вертолетчиков. Но, видя настойчивое стремление стать именно летчиком-истребителем, поддержали, пожелали удачи на вступительных испытаниях. А она, удача, была необходима. Дело в том, что поступать в выбранное Алексеем Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт) имени Героя Советского Союза А.К. Серова в тот год попытались ни много ни мало – почти 800 абитуриентов. И это на три десятка курсантских мест! Тем не менее уроженцу далекой Камчатки судьба улыбнулась: сказались и высокие баллы ЕГЭ, и уверенный результат психологического отбора, и достойные показатели по медицине. Возможно, свою роль сыграли и семейные обстоятельства, хотя, как признается сам Алексей, такой «льготы» он не пожелал бы никому. Читать далее...