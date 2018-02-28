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Минобороны России пригласило военное руководство США и НАТО в Москву

Константин Федоров
17:44 28.02.2018
На форум по международной безопасности Россия позвала представителей оборонных ведомств стран Евросоюза и НАТО.
Минобороны России пригласило военное руководство США и НАТО в Москву
Фото: Кирилл Каллиников / РИА новости

Минобороны России пригласило военное руководство США на VII Московскую конференцию по международной безопасности, заявил замглавы военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.  

«Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды на международную безопасность», - сказал он.

Кроме того, приглашения были отправлены военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса.

«Хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО», - подчеркнул Фомин.

По его словам, Россия идет на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для выражения своей позиции.

Главной темой конференции, как было заявлено ранее, станет разгром террористов в Сирии. На форуме, который пройдет 4-5 апреля, ожидается 800 делегатов из более 80 стран мира.

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