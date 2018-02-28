Разгром террористов в Сирии станет главной темой Московской конференции по международной безопасности-2018

Разгром террористов в Сирии станет главной темой VII Московской конференции по международной безопасности, сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«Центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии, имеющий геополитическое значение для развития обстановки не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Считаем эту тему очень актуальной и востребованной для широкой дискуссии», - заявил Фомин.

По его словам, планируется подробно обсудить такие вопросы, как переход к политическому урегулированию в Сирии, исход боевиков из Ирака и Сирии, «экспорт» террористической угрозы в другие регионы.

«Планируем поделиться с иностранными делегациями российским опытом борьбы с терроризмом в Сирии и оценками дальнейшего развития ситуации», - сказал генерал.

Кроме того, на форуме планируется выступление начальника Генштаба ВС России, первого замминистра обороны Валерия Герасимова.

«Своими оценками и прогнозами развития обстановки на заседании также поделятся главы оборонных ведомств стран региона. Рассчитываем на выступление на этом заседании представителя генсекретаря ООН по Сирии», - добавил Фомин.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. В ней примут участие 800 делегатов из более 80 стран мира.