Уникальный воронежский памятник войны сохранят для потомков

В Воронеже при поддержке Российского военно-исторического общества приступили к работам по сохранению уникального памятника - одного из символов страданий и разрушений, принесенных в период Великой Отечественной войны - Ротонды. От построенного в предвоенные годы архитектурного ансамбля областной больницы осталось немного.

Воронеж в годы войны в результате бомбежек и боев был разрушен на 92 процента. В середине 60-х годов прошлого века Ротонду объявили памятником и решили сохранить в неизменном виде в назидание будущим поколениям. Но денег на его поддержание хронически не хватало.

Ротонда разрушалась, и тогда за помощью обратились в Министерство культуры и Российское военно-историческое общество.

«Восстановление и сохранение этого памятника станет титульным проектом нашего воронежского отделения. Мы уже знаем механизмы финансирования и восстановительных работ. Ротонда должна стать местом притяжения для воронежцев, гостей города и подрастающих поколений», - сказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

Ожидается, что работы по консервации воронежской Ротонды завершатся через два года, к 75-летию Великой Победы.