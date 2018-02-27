В парке «Патриот» обсудили психологическую подготовку военнослужащих

27 февраля в подмосковной Кубинке в парке «Патриот» состоялась научно-практическая конференция «Основные направления совершенствования психологической подготовки войск».

В ходе конференции обсудили подходы к реализации задач психологической подготовки военнослужащих, направления взаимодействия различных специалистов при их выполнении, опыт психологической подготовки войск, приемы и способы, а также другие научно-прикладные вопросы.

Начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев зачитал обращение к участникам конференции начальника Генерального Штаба - первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова:

«В условиях сложной военно-политической обстановки, сохраняющихся угроз со стороны международного терроризма Россия обязана быть лидером в строительстве армии нового поколения.

На ряду со структурными преобразованиями, повышением эффективности системы управления, переоснащением войск современными образцами вооружения и военной техники важнейшей задачей качественного развития ВС РФ является формирование психологической готовности военнослужащих к ведению боевых действий в любых условиях обстановки, устойчивости к психотравмирующим факторам современного боя, сплоченности воинских коллективов».

В научно-практической конференции «Основные направления совершенствования психологической подготовки войск (сил)», организованной Главным управлением по работе с личным составом ВС РФ приняли участие более 450 специалистов психологической и медицинских служб, управлений (отделов) боевой подготовки, физической подготовки военных округов и флотов, центральных органов военного управления, генеральные инспектора МО РФ, профессорско-преподавательский состав, курсанты и слушатели академии Генерального штаба, Военного университета, ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ», военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, других образовательных организаций Минобороны России.

Кроме этого, в ней приняли участие представители силовых министерств и ведомств, признанные научные авторитеты в области экстремальной психологии ведущих вузов России, а также специалисты Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По итогам конференции принята резолюция, которая стала программой взаимодействия представителей научного сообщества, представителей силовых министерств и ведомств по развитию теории и практики психологической подготовки военнослужащих и гражданского персонала при выполнении учебно-боевых и служебных задач.