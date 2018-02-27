Боевики сорвали первую гуманитарную паузу в Восточной Гуте - Минобороны

Первая гуманитарная пауза, объявленная в пригороде Дамаска Восточной Гуте 27 февраля, была сорвана боевиками, заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории САР генерал-майор Владимир Золотухин.

«На 14:30 по местному времени никаких выводов не осуществлено. Боевики никого не выпустили на данный момент», - заявил он.

По его словам, обстановка остается сложной, продолжаются обстрелы со стороны террористических групп. Ранее отряды вооруженной оппозиции выпустили 22 реактивных снаряда и мин по жилым кварталам Дамаска.

При этом у гуманитарного коридора в районе поселения Вафидин по-прежнему дежурят медики, российская военная полиция и представители властей Дамаска. Мирных жителей ожидают пассажирские автобусы.

Нарушают перемирие у Вафидина действующие под единым командованием незаконные вооруженные формирования, среди которых запрещенные в России «Джейш аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам» и другие.

«С нашей стороны и со стороны сирийского правительства, режим прекращения огня соблюдается до сих пор. Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают», - подчеркнул Золотухин.

Напомним, первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте начала действовать в 9 утра по местному времени. Она была организована Минобороны по поручению президента РФ.