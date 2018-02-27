«Ночные охотники» устроили воздушную засаду условному противнику в Краснодарском крае

В Краснодарском крае экипажи вертолетов армейской авиации «Терминатор», «Ночной охотник» и «Аллигатор» освоили новую тактику боя, которая позволяет эффективнее бороться с противником.

По легенде учений, вертолетные пары скрывались на замаскированных площадках в лесу и на склонах гор, и устраивали «противнику» воздушную засаду.

Как только отряды условных боевиков были замечены, пилоты тут же поднимали машины в воздух и выходили на перехват террористов по командам наземного или воздушного наводчика.

Экипажи ударных вертолетов атаковали противника из-за естественных укрытий с предельно малых высот. Выполнив стрельбу, вертолетчики сразу ушли с позиций под прикрытием огня бортов, которые шли следом за ними.