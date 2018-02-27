Колонна ПГРК «Ярс» приступила к маршу из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади

Сегодня в рамках подготовки к военному параду 9 Мая на Красной площади механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области.

Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7 через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный Алабино (протяженность маршрута — более 400 км).

В ходе приготовления к параду на Красной площади в январе-феврале в соединении были проведены контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве.

В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».