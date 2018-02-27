Спецназ ЦВО провел учебную спецоперацию в Самарской области

Подразделения спецназа Центрального военного округа провели в Самарской области учебную спецоперацию. На кадрах видно, как бойцы десантируются в населенный пункт, совершают штурм здания, берут в плен условного противника и быстро покидают позиции.

По замыслу учения, спецназовцам нужно было парашютным способом десантироваться в 5 км от загородного дома, где по разведданным проводят встречу командиры незаконного вооруженного формирования, скрытно совершить марш в этот район и выполнить налет на их позиции.

Учения проходили в рамках воздушно-десантной подготовки с использованием современных российских парашютных систем специального назначения Арбалет-2. Бойцы успешно справились с поставленной задачей.