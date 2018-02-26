Более тысячи летних лагерей откроют для юнармейцев - Шойгу

Ранее в парке «Патриот» прошел форум «Я-ЮНАРМИЯ», в котором приняли участие более 8000 юнармейцев со всей страны.

«Необходимо тщательно подготовить мероприятия юнармейского лета, чтобы они прошли ярко, интересно и надолго запомнились нашим ребятам. Летом этого года будет организовано более 1,5 тысячи лагерей для юнармейцев», - сказал Шойгу.

Подводя итоги прошедшего форума, Шойгу отметил, что его площадки посетило более 15 тысяч человек. Министр подчеркнул, что необходимо определить программу дальнейшего развития движения «Юнармия».