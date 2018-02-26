Шойгу рассказал о новейших комплексах РЭБ российской армии

Для российской армии создано 19 новейших средств радиоэлектронной борьбы, которые способны подавлять существующие и перспективные вооружения потенциального противника, заявил Сергей Шойгу.

«Создано 19 новых образцов, в том числе на воздушных носителях. Они разработаны с учетом перспектив развития систем управления войсками и оружием иностранных государств», - сказал министр.

По его словам, дальность радиоподавления разработанных образцов увеличилась в 3,5 раза.

«На текущий момент создана сбалансированная структура войск РЭБ, выстроена современная система вооружения, объединяющая наземный, воздушный и морской компоненты во всех звеньях управления», - заявил Шойгу.

За последние пять лет в войска РЭБ поступило более 600 комплексов нового поколения, доля современной техники достигла 67%. Планируется, что к 2021 году войска радиоэлектронной борьбы будут укомплектованы личным составом на 95%, а уровень оснащенности современной техникой составит 70%.

С поставкой новой техники повысилась и интенсивность подготовки войск РЭБ.

«В 2016-2017 годах было проведено более 220 тактико-специальных и командно-штабных учений, включая 10 бригадных»,- сообщил глава Минобороны.

Результаты учений, а также опыт применения средств РЭБ в Сирии учтены в новых уставных документах, добавил он.