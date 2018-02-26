Шойгу: интенсивность боевой подготовки войск РФ повысилась на 15%

Интенсивность боевой подготовки российских войск выросла в 2017 году на 15%, сообщил на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

«Благодаря совершенствованию учебно-материальной базы интенсивность боевой подготовки повысилась на 15%», - сказал он.

Кроме того, увеличилась нагрузка на учебные объекты - в прошлом году она составила в среднем 98%.

По словам Шойгу, для сокращения времени подготовки объектов к практическим занятиям, а также оборудования дополнительных районов учений в 2018 году на полигоны поставят более 3,5 тысячи единиц радиоуправляемого оборудования.