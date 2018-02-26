Комиссии отобрали 11 лучших взводов в ВДВ для участия в войсковом этапе конкурса «Десантный взвод-2018»

Сегодня в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) завершилась практическая часть соревнований, в ходе которой был проведен отбор лучших взводов в соединениях. Специальным комиссиям осталось подсчитать количество баллов, набранных взводами за время состязаний, и подтвердить результаты отборочных этапов конкурса «Десантный взвод-2018».

В дальнейшем, 11 лучших подразделений ВДВ примут участие в первенстве Воздушно-десантных войск «Десантный взвод-2018», которое состоится во второй половине апреля текущего года.

За время отборочных этапов соревнований каждый взвод демонстрировал умение и выучку, преодолевая различные препятствия и выполняя нормативы по огневой технической и физической подготовке, а также подтверждал свои возможности при решении тактических и огневых задач.

Отборочные состязания носили плановый характер и осуществлялись на 12 полигонах ВДВ в городах Новороссийск, Псков, Тула, Рязань, Камышин, Уссурийск, Улан-Удэ, Рязань, Омск, Ульяновск и Иваново.

Мероприятия боевой подготовки на полигонах соединений и учебных заведений ВДВ проводились в рамках отборочных этапов конкурса «Десантный взвод» в период с 12 по 26 февраля 2018 года.

В настоящее время проводится организованное перемещение техники и личного состава с полигонов в пункты постоянной дислокации. Перемещение боевой и транспортной техники ВДВ организовано по рокадным и полевым дорогам местного значения находящихся в Рязанской, Тульской, Ульяновской, Псковской, Ивановской, Костромской, Волгоградской областях, в Приморском и Краснодарском краях, а также в Республике Бурятия.